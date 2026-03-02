HABER

ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı: 1 milyara ramak kalmış!

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin 900 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT'nin sahibi şirket aynı zamanda 50 milyon ücretli aboneye sahip.

Enes Çırtlık

TechCrunch'ta yer alan habere göre OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin 900 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, ChatGPT'yi 1 milyar kullanıcı eşiğinin hemen yakınına taşıyor. OpenAI aynı zamanda şu anda 50 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu da paylaştı.

OpenAI, yaptığı açıklamada şirketin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, ""Ocak ve Şubat ayları, tarihimizdeki en yüksek yeni abone kazanma ayları olma yolunda ilerliyor." dedi.

100 MİLYONLUK ARTIŞ

Yeni haftalık aktif kullanıcı rakamı, OpenAI'ın Ekim 2025'te açıkladığı 800 milyon kullanıcıya kıyasla 100 milyon kişilik bir artışa işaret ediyor.

OpenAI bu yeni rakamları, tarihin en büyük özel fon toplama turlarından biri olarak nitelendirilen 110 milyar dolarlık finansman turunu duyurmasıyla eş zamanlı olarak paylaştı. Yeni finansman, Amazon'dan 50 milyar dolar, Nvidia ve SoftBank'tan ise 30'ar milyar dolarlık yatırımı kapsıyor. Şirketin piyasa değeri ise 730 milyar dolar olarak belirlendi.

