ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı: 1 milyara ramak kalmış!

TechCrunch'ta yer alan habere göre OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin 900 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, ChatGPT'yi 1 milyar kullanıcı eşiğinin hemen yakınına taşıyor. OpenAI aynı zamanda şu anda 50 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu da paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Teknik özellikleri dikkat çekiyor! Şaşırtan konsept

OpenAI, yaptığı açıklamada şirketin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, ""Ocak ve Şubat ayları, tarihimizdeki en yüksek yeni abone kazanma ayları olma yolunda ilerliyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 10 dakikada yüzde 50 şarj! İşte özellikleri

100 MİLYONLUK ARTIŞ

Yeni haftalık aktif kullanıcı rakamı, OpenAI'ın Ekim 2025'te açıkladığı 800 milyon kullanıcıya kıyasla 100 milyon kişilik bir artışa işaret ediyor.

OpenAI bu yeni rakamları, tarihin en büyük özel fon toplama turlarından biri olarak nitelendirilen 110 milyar dolarlık finansman turunu duyurmasıyla eş zamanlı olarak paylaştı. Yeni finansman, Amazon'dan 50 milyar dolar, Nvidia ve SoftBank'tan ise 30'ar milyar dolarlık yatırımı kapsıyor. Şirketin piyasa değeri ise 730 milyar dolar olarak belirlendi.