10 dakikada yüzde 50 şarj! Qualcomm Snapdragon Wear Elite tanıtıldı: İşte özellikleri

Qualcomm, akıllı saatler ve yapay zeka cihazları için 3nm mimarili Snapdragon Wear Elite işlemcisini tanıttı. Yeni işlemci, önceki işlemcilere kıyasla yüzde 30'a kadar daha uzun kullanım süresi ve sadece 10 dakikada yüzde 50 şarj vaat ediyor.

Enes Çırtlık

Giyilebilir teknoloji dünyasını yakından ilgilendirilen yeni bir duyuru gerçekleştirildi. Android Authority'de yer alan habere göre; teknoloji devi Qualcomm, akıllı saatler ve yapay zeka cihazları için geliştirdiği ilk Elite markalı işlemcisi olan Snapdragon Wear Elite'i resmen tanıttı.

SNAPDRAGON WEAR ELITE'IN ÖZELLİKLERİ

Qualcomm, 2023'te bilgisayarlar için en üst düzey çip ailesi olan Snapdragon X Elite serisini, 2024'te ise amiral gemisi Android telefonlara güç veren Snapdragon 8 Elite'i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise akıllı saatler, yapay zeka rozetleri ve yapay zeka kolyeleri için tasarlanan Snapdragon Wear Elite tanıtıldı.

Önceki nesil Snapdragon W5 Plus Gen 1'in 4nm tasarımına kıyasla yeni işlemci, daha da küçük olan 3nm üretim süreciyle üretiliyor. İşlemcide 1 adet 2.1GHz hızında büyük çekirdek ve 4 adet 1.9GHz hızında küçük çekirdek olmak üzere toplam 5 çekirdekli bir CPU bulunuyor. Qualcomm, bu çekirdeklerin "Oryon" çekirdekleri olmadığını belirtse de tek iş parçacıklı performansta 5 kata kadar; GPU tarafında ise maksimum FPS performansında 7 kata kadar artış vaat ediyor.

Snapdragon Wear Elite, yapay zeka donanımını da beraberinde getiriyor. İşlemcideki gömülü NPU, anahtar kelime/aktivite tanıma ve gürültü iptali/bastırma gibi düşük güçlü kullanım senaryolarını destekliyor. Aynı zamanda cihaz, özel bir Hexagon NPU'ya sahip ilk Snapdragon giyilebilir yonga seti olma özelliğini taşıyor. Qualcomm'a göre bu donanım, cihaz üzerinde 2 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini ve saniyede 10 token'a kadar işlemeyi mümkün kılıyor. Şirket; akıllı yanıtlar, metin oluşturma, metin özetleme ve fitness koçları gibi kullanım alanlarını da bu özelliklerle birlikte öne çıkarıyor.

10 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

Pil tarafında ise önceki işlemcilere kıyasla yüzde 30'a kadar daha uzun kullanım süresi ve sadece 10 dakikada yüzde 50 şarj sözü veriliyor.

Son olarak yeni yonga seti altı farklı bağlantı türünü destekliyor. Bunlar arasında 5G RedCap, micro-power Wi-Fi, uydu bağlantısı için NB-NTN, Bluetooth 6.0, GNSS ve UWB (Ultra Geniş Bant) gibi bağlantı türleri yer alıyor. Ancak Qualcomm, üreticilerin bu yonga setini tüm bu bağlantı özellikleriyle satın almak zorunda olmadığını belirtiyor. Başka bir deyişle, bu işlemciye sahip her akıllı saatte veya giyilebilir cihazda 5G, UWB veya uydu desteğinin bulunması beklenmiyor.

Snapdragon Wear Elite işlemcili ilk cihazlar 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

