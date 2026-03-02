HABER

Savaş Körfez'i aştı: 36 saatte 9 ülkeye İran ateşi! İsrail-ABD'ye misilleme saldırıları uydu görüntülerine yansıdı

İran, ABD ve İsrail’e karşı başlattığı misilleme saldırılarında son 36 saatte en az dokuz ülkeyi hedef alarak bölgesel savaşı yeni bir boyuta taşıdı. Uydu görüntüleri, Tahran yönetiminin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla Körfez’den Levant’a kadar geniş bir coğrafyada askeri ve sivil hedeflere saldırdığını gösterdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik büyük ölçekli hava harekatının ardından İran misilleme saldırılarına başladı. Bu dalgada İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla en az dokuz ülke hedef alındı.

36 SAATTE TÜM KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRI

İran, 36 saatlik süre içinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi tüm ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni) hedef aldı. Washington Post'un aktardığına göre saldırılarda uluslararası havaalanları ve üç liman vuruldu. Uluslararası seyahat aksarken petrol sevkiyatları da sekteye uğradı. Çok sayıda konut, lüks otel ve yol hasar gördü.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Fransız donanmasının kalıcı üssünün bulunduğu Abu Dabi’deki Zayed Limanı’nı da vurdu.

Umman’ın devlet haber ajansına göre iki insansız hava aracı, ülkenin güneydoğu kıyısındaki liman kenti Duqm’daki ticari limanı hedef aldı. Son haftalarda Duqm Havalimanı’nda ABD askeri helikopterlerinin görüldüğü belirtilmişti.

SALDIRILAR KÖRFEZ’İ AŞTI

İran, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nı da hedef aldı. Saldırının ardından bölgedeki hava trafiği büyük ölçüde durdu.

Pazar günü Bahreyn Uluslararası Havalimanı insansız hava aracıyla vurulurken, Kuveyt’teki havalimanı ile Irak’ın Erbil kentindeki havalimanı çevresinde de saldırılar gerçekleşti.

İran’ın misilleme harekatında hedef alınan noktalar şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai ve Abu Dabi’de askeri üsler ile sivil altyapı hedef alındı. Dubai Uluslararası Havalimanı’nda yangınlar çıktı, uçuşlar iptal edildi, lüks otellerin çevresinde hasar oluştu.
Kuveyt: Havalimanı ve bazı askeri bölgeler hedef alındı, hava trafiğinde kesintiler yaşandı.
Katar: Hedef alınan bölgelerde hava savunma sistemleri devreye girdi.
Bahreyn: ABD Beşinci Filosu’nun konuşlu olduğu Manama’daki deniz üssü ve çevresi saldırı altına girdi.
Umman: Duqm’daki ticari liman hedef alındı, liman operasyonları geçici olarak durdu.
Suudi Arabistan: Hedef alınan bölgelerde hava savunma sistemleri aktifleşti.
Irak (Erbil): Erbil Havalimanı çevresinde patlamalar yaşandı.
Ürdün: İran’a ait füzeler radarlar tarafından izlenerek engellenmeye çalışıldı.
İsrail: Beyt Şemeş ve Tel Aviv yakınlarında balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda sivil yerleşimler ve sığınaklar hedef alındı; can kaybı ve yaralanmalar bildirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ HEDEF ALINAN NOKTALARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Uydu görüntüleri, saldırıların yalnızca askeri üslerle sınırlı kalmadığını; havaalanları, liman tesisleri, yüksek katlı binalar ve ekonomik altyapının da hedef alındığını ortaya koydu. Dubai, Manama ve Kuveyt’teki havaalanları ile ticari limanlara yönelik saldırılar, uçuşların durmasına ve küresel ticaret ağında ciddi aksamalara yol açtı.

