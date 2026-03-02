HABER

ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası! F-15'in görüntüleri yayımlandı

Körfez'deki savaş bölgeyi adeta yangın yerine dönüştürürken, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş tüm Körfez ülkelerine yayıldı. İran, operasyona destek veren ülkelere yönelik peş peşe misilleme saldırıları düzenlerken, Kuveyt'ten gelen son haber gündem yarattı.

"ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI

ABD’ye ait olduğu belirtilen F-15 savaş uçağının Kuveyt'te vurularak düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, savaş pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldığı görüldü.

Sosyal medyada kurtulan savaş pilotuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü de paylaşıldı.

İDDİALAR DOĞRULANMADI

ABD ordusu veya Kuveyt tarafından ise söz konusu haberler henüz doğrulanmadı.

