ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası! F-15'in görüntüleri yayımlandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş tüm Körfez ülkelerine yayıldı. İran, operasyona destek veren ülkelere yönelik peş peşe misilleme saldırıları düzenlerken, Kuveyt'ten gelen son haber gündem yarattı.
ABD’ye ait olduğu belirtilen F-15 savaş uçağının Kuveyt'te vurularak düştüğü belirtildi.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, savaş pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldığı görüldü.
Sosyal medyada kurtulan savaş pilotuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü de paylaşıldı.
ABD ordusu veya Kuveyt tarafından ise söz konusu haberler henüz doğrulanmadı.
