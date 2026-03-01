HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısıyla ilgili NBC televizyonuna açıklamalar yaptı. Trump, İran’a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini belirtti. Trump ayrıca, devam eden müzakereler sırasında İran'a yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağı sorusuna "bilmiyorum" yanıtını da verdi.

ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken askeri "kayıp beklediklerini", saldırılar sonucunda ise tüm dünya için "büyük bir kazanım" elde edeceklerini söyledi.

Trump, İran'ın 3 ABD askerini öldürdüğüne dair haberlerin ardından NBC televizyonuna bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir" 1

"BU KAYIPLARI BEKLİYORDUK"

ABD ordusunun, İran'a karşı saldırılarının ikinci gününde 3 ABD askerinin öldüğü haberini doğrulamasının ardından haber kanalına telefonla bilgilendirme yapan Trump, "Böyle bir şeyde kayıplar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, "Üç tane (kayıp) var ama (bu) kayıpları bekliyoruz ancak sonuçta bu dünya için harika bir şey olacak." dedi.
ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir" 2

"4 HAFTA SÜREBİLİR"

İranlı yetkililerin ABD ile görüşmek istediklerini ve "görüşmelerin devam ettiğini" aktaran Trump, ABD ile temas halinde olan İranlı liderlerin isimlerini ise paylaşmadı.

Başkan Trump ayrıca, devam eden müzakereler sırasında İran'a yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağı sorusuna "bilmiyorum" yanıtını verdi ve tatmin edici bir durum olursa bunu değerlendireceğini ancak İranlı yetkililerin "henüz bunu başaramadıklarını" söyledi. Trump, İran’a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir" 3

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD Başkanı Trump: "İran saldırıları dört hafta sürebilir" 4

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak karıştı! İran yanlıları kritik bölgeye girmeye çalıştıIrak karıştı! İran yanlıları kritik bölgeye girmeye çalıştı
Erdoğan üniversite öğrencileri ile bir araya geldiErdoğan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.