Bağdat sokakları karıştı! İran destekçisi göstericiler Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinin ardından toplanan yüzlerce İran destekçisi, ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ta protestolar patlak verdi.
ÇATIŞMA ÇIKTI

Ellerinde İran bayrakları taşıyan yüzlerce İran destekçisi, ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’ye muhtemel bir baskını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı.

"ONLARCA SALDIRI DÜZENLEDİK"

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu. Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Orta Doğu'da onlarca "düşman üssüne" İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi. açıklamada, son 24 saatte onlarca İHA kullanılarak 23 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bağdat İran Irak
