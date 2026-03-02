HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.

İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı.

İRAN TELEVİZYONUNU HACKLEDİLER

Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi.

İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu nun konuşması yayımlandı 1

TRUMP VE NETANYAHU'NUN KONUŞMALARI YAYIMLANDI

Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı.

"BU, NESİLDE BİR KEZ GELEN BİR FIRSATTIR"

Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Donald Trump İranlılara seslendi: "Amerika sizinle"Donald Trump İranlılara seslendi: "Amerika sizinle"
Almanya: "İran'da değişim başarılı olacak mı bilmiyoruz"Almanya: "İran'da değişim başarılı olacak mı bilmiyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Binyamin Netanyahu hack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.