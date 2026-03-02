HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Donald Trump İranlılara seslendi: "Sizi ülkelerini geri almaya çağırıyorum, Amerika sizinle"

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. İran konusunda önemli açıklamalar yapan Trump, "Özgürlük özlemi çeken tüm İranlı vatanseverleri bu anı yakalamaya; cesur, atılgan ve kahraman olmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle. Size bir söz verdim ve bu sözü yerine getirdim." dedi.

Donald Trump İranlılara seslendi: "Sizi ülkelerini geri almaya çağırıyorum, Amerika sizinle"
Mustafa Fidan

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın etkileri sürüyor. İran'ın başta İsrail olmak üzere bölgede ABD askeri üssü barındıran ülkeleri de vurduğu savaşla ilgili olarak ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar geldi.

Donald Trump İranlılara seslendi: "Sizi ülkelerini geri almaya çağırıyorum, Amerika sizinle" 1

DONALD TRUMP İRANLILARA SESLENDİ

Trump, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi;

"Neredeyse 50 yıldır bu kötü niyetli aşırılık yanlıları "Amerika'ya Ölüm" veya "İsrail'e Ölüm" sloganlar atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıyorlar.

Biz dünyanın en büyük ve en güçlü ulusuyuz. Bu tahammül edilemez tehditler artık devam etmeyecek.

Donald Trump İranlılara seslendi: "Sizi ülkelerini geri almaya çağırıyorum, Amerika sizinle" 2

"SİZE BİR SÖZ VERDİK, ÜLKENİZİ GERİ ALIN! AMERİKA SİZİNLE"

Özgürlük özlemi çeken tüm İranlı vatanseverleri bu anı yakalamaya; cesur, atılgan ve kahraman olmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum.

Amerika sizinle. Size bir söz verdim ve bu sözü yerine getirdim.

Gerisi size kalmış"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran devlet televizyonu hacklendi İran devlet televizyonu hacklendi
Almanya: "İran'da değişim başarılı olacak mı bilmiyoruz"Almanya: "İran'da değişim başarılı olacak mı bilmiyoruz"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.