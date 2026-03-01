HABER

İran, Irak'ı vurdu: Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssü saldırıya uğradı

İran, ABD askeri üssü bulunan bölge ülkelerini vurmaya devam ediyor. Irak'ta bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askeri üssü saldırıya uğradı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran, Irak'ı vurdu: Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssü saldırıya uğradı

İran'a karşı ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaş, bölge ülkelere de sıçradı. Başkent Tahran'ın bombalanması ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği çatışmalarda İran, bölge ülkelerdeki ABD askeri üslerini vurmaya devam ediyor.

İRAN, IRAK'I VURDU: ERBİL'DEKİ ABD ASKERİ ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Akşam saatlerinde ajanslara düşen bilgiye göre Kuzey Irak'ta bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD askeri üssü, İran'ın hedefi oldu.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanında hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme faaliyeti yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıktı

Askeri üssün İran güçleri tarafından bombalanması bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

İran Irak Erbil abd saldırı
