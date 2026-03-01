HABER

SUV tipi araç otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iftar vakti meydana gelen kazada, bir otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.V. idaresindeki 54 AEB 110 plakalı SUV tipi araç, Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobile adeta ok gibi saplandı.

SAKARYA'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer araçtaki M.B.V. ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çavdaroğlu'nun cenazesi de Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çavdaroğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
