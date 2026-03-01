HABER

İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Uçak sesleri duyuldu, şiddetli patlamalar yaşandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Tahran'a akşam saatlerinde yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tahran'da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

AA İran muhabiri, Tahran’ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı.

İran ın başkenti Tahran a yeni hava saldırısı! Uçak sesleri duyuldu, şiddetli patlamalar yaşandı 1

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ENGEL OLAMADI

Patlamalar öncesinde İran’a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü.

Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İran ın başkenti Tahran a yeni hava saldırısı! Uçak sesleri duyuldu, şiddetli patlamalar yaşandı 2

İSRAİL ORDUSU: "700'DEN FAZLA SORTİ YAPILDI"

İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran'ın başkenti "Tahran'a giden yolun açıldığı" ileri sürüldü.

Son saatlerde, İsrail savaş uçaklarının Tahran semalarında hava üstünlüğü sağlayıp çok sayıda hedefi vurarak imha ettiği öne sürülen açıklamada, vurulan hedefler arasında balistik füze rampaları, karargahlar, İran hava savunma sistemleri ve Tahran yönetimine ait komuta merkezleri bulunduğu iddia edildi.

İran ın başkenti Tahran a yeni hava saldırısı! Uçak sesleri duyuldu, şiddetli patlamalar yaşandı 3

Açıklamada, İran'a saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e doğru fırlatılan 50'den fazla insansız hava aracının (İHA) önlendiği öne sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

