Başakşehir’de düğün konvoyu trafiği tehlikeye attı

Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir düğün konvoyundaki bazı araç sürücüleri zaman zaman tehlikeli manevralar yaptı. Trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülerin ilerleyişini olumsuz etkileyen konvoy, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, konvoy halinde ilerleyen araçların hatalı şerit ihlalleri yaptığı ve trafiğin akışını bozduğu anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır