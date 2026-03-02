Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Yetkililer, bölge genelinde etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Çığ tehlikesi

Ayrıca yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi. Yetkililer ve vatandaşların olası risklere karşı tedbirli olmaları istendi.

Sürücülerin trafikte dikkatli seyretmeleri, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır