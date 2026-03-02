HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, Ardahan ve çevresinde ise aralıklı kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Yetkililer, bölge genelinde etkili olması beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.
Çığ tehlikesi
Ayrıca yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi. Yetkililer ve vatandaşların olası risklere karşı tedbirli olmaları istendi.
Sürücülerin trafikte dikkatli seyretmeleri, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 dakikada yüzde 50 şarj! İşte özellikleri10 dakikada yüzde 50 şarj! İşte özellikleri
Ankara’da alev alan elektrikli otomobil kullanılmaz hale geldiAnkara’da alev alan elektrikli otomobil kullanılmaz hale geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.