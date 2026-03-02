Privacy Display'li Samsung Galaxy S26 Ultra pil testine girdi: İşte sonuç!

Samsung Galaxy S26 Ultra, şirketin yedinci "Ultra" telefonu ve 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Yeni bir pil testi ise Samsung'un yeni akıllı telefonunun nasıl bir pil performansı gösterdiğini ortaya koydu.

BİR TEK PIXEL 10 PRO XL'I GEÇTİ

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Tech Droider tarafından yapılan testte, Galaxy S26 Ultra, diğer markaların mevcut amiral gemisi telefonlarıyla yapılan pil ömrü testinde listenin en alt sıralarında yer aldı.

Galaxy S26 Ultra testte yalnızca Google Pixel 10 Pro XL'nin önünde yer aldı. Pixel 10 Pro XL testte 8 saat 22 dakika, Galaxy S26 Ultra 9 saat 08 dakika dayandı.

Ancak Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max ve OnePlus 15 gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Buna göre telefonlar ve aldığı süreler şu şekilde oldu: