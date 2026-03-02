HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Privacy Display'li Samsung Galaxy S26 Ultra pil testine girdi: İşte sonuç!

Samsung Galaxy S26 Ultra, yeni bir pil testine girdi. Galaxy S26 Ultra, diğer markaların amiral gemisi akıllı telefonlarıyla yapılan testte dikkat çeken bir sonuç elde etti.

Privacy Display'li Samsung Galaxy S26 Ultra pil testine girdi: İşte sonuç!
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S26 Ultra, şirketin yedinci "Ultra" telefonu ve 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Yeni bir pil testi ise Samsung'un yeni akıllı telefonunun nasıl bir pil performansı gösterdiğini ortaya koydu.

BİR TEK PIXEL 10 PRO XL'I GEÇTİ

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Tech Droider tarafından yapılan testte, Galaxy S26 Ultra, diğer markaların mevcut amiral gemisi telefonlarıyla yapılan pil ömrü testinde listenin en alt sıralarında yer aldı.

Privacy Display li Samsung Galaxy S26 Ultra pil testine girdi: İşte sonuç! 1

Galaxy S26 Ultra testte yalnızca Google Pixel 10 Pro XL'nin önünde yer aldı. Pixel 10 Pro XL testte 8 saat 22 dakika, Galaxy S26 Ultra 9 saat 08 dakika dayandı.

Privacy Display li Samsung Galaxy S26 Ultra pil testine girdi: İşte sonuç! 2

Ancak Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max ve OnePlus 15 gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Buna göre telefonlar ve aldığı süreler şu şekilde oldu:

  • OnePlus 15 (12 saat 31 dakika)
  • Xiaomi 17 Pro Max (10 saat 3 dakika)
  • iPhone 17 Pro Max (9 saat 41 dakika)
  • Galaxy S26 Ultra (9 saat 08 dakika)
  • Galaxy S25 Ultra (8 saat 40 dakika)
  • Google Pixel 10 Pro XL (8 saat 22 dakika)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş Körfez'i aştı: 36 saatte 9 ülkeye İran ateşi! İsrail-ABD'ye misilleme saldırıları uydu görüntülerine yansıdı Savaş Körfez'i aştı: 36 saatte 9 ülkeye İran ateşi! İsrail-ABD'ye misilleme saldırıları uydu görüntülerine yansıdı
ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandıChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung pil batarya samsung telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.