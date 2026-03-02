HABER

Balkanlar'da soydaşlarla gönül sofrasında bir arada

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 11 ayın sultanı Ramazan‘ın bereketini soydaşlarımızla paylaşmak için Bulgaristan’a gitti. Soydaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Dursun, tarihi yerleri de ziyaret etti.

Evlad-ı Fatihan diyarındaki soydaşlarımızı unutmayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda soydaşlarımız için iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Sınırımızın kilometrelerce ötesinde kurulan gönül sofralarında soydaşlarımızı yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ziyaretinin ilk adresi Bulgaristan’ın Blagoevgrad şehri oldu.

Belediye Başkan Dursun ile eşi Tuba Dursun, iftar öncesi şehrin önemli noktalarını gezdi. 1480 yılında inşa edilen Karaca Paşa Cami’nin ardından Blagoevgrad Müftülüğü’nün inşa ettiği Yeni Camii’nin inşaatı ziyaret edildi. Başkan Dursun’a Blagoevgrad Müftüsü Osman Kutrev de eşlik etti.

TÜRK KÖYLERİNİN MUHTARLARI BİR ARADA

Başkan Dursun, Garman Belediye Başkanı Feim İsa ve bölgedeki Türk köylerinin muhtarları ile de bir araya geldi. Sınırların kardeşliğe engel olmadığı, asırlara dayanan beraberlik Ramazan vesilesiyle bir kez daha güçlendirilmiş oldu.

Başkan Dursun, Türklerin yoğun olduğu noktalara da giderek soydaşlarımızla buluştu. Yaşlıların elini öperek hayır duası alan Başkan Dursun, miniklere de oyuncak hediye etti. Bölgede faaliyet gösteren medreseyi de ziyaret eden Başkan Dursun, eğitim hakkında da bilgi aldı.

RAMAZAN BEREKETİ

Blagoevgrad’da kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan’ın bereketini birlikte paylaştı. İftara Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Blagoevgrad Müftüsü Osman Kutrev, Bulgaristan Diyaneti Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki onlarca soydaş birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

“RAMAZAN DEMEK PAYLAŞMAK DEMEK”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurahman Dursun; “Bugün Gönül coğrafyamızın emaneti olan soydaşlarımızla, Evlad-ı Fatihan diyarında beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl iftarlarımızı Bulgaristan ve Yunanistan’a taşımıştık. Bu yıl da soydaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan’ın bereketini paylaşalım istedik. Bulgaristan’ın Kırcaali, Pazarcık, Eski Zağra, Blagoevgrad, Sofya, Haskova, Tutrakan, Varna ve Eski Cuma ile Yunanistan’ın İskeçe şehri olmak üzere 10 ayrı noktadaki iftarlarımızla soydaşlarımızla buluşuyoruz. Tırımızda özel olarak hazırlanan yemeklerle yüzlerce soydaşımızı bir araya getiriyoruz.” dedi.

