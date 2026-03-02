HABER

Tahran'da vurulan hastane görüntülendi! DSÖ: "Kabul edilemez"

ABD ve İsrail'in İran'ya yönelik başlattığı saldırılar sonucu savaş patlak verirken, gelişmeler de art arda yaşanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ikinci gününde Tahran'ın kuzeyindeki Gandi Hastanesi hedef alınmıştı. Vurulan hastane ilk kez görüntülendi. DSÖ ise hastaneye yapılan saldırıyı "Kabul edilemez" diyerek eleştirdi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dünya Orta Doğu'da yaşanan savaşa odaklanmış durumda. ABD - İsrail - İran savaşı giderek büyürken her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Öte yandan savaşın boyutunu gözler önüne seren görüntüler de tedirginlikle takip ediliyor.

GANDİ HASTANESİ'NİN SON HALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

TV 100 canlı yayınına bağlanan Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, savaşın ikinci gününde hedef alınan Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin son halini paylaştı.

Tahran da vurulan hastane görüntülendi! DSÖ: "Kabul edilemez" 1

DSÖ: "KABUL EDİLEMEZ"

Hasteninin tahliye edildiğini vurgulayan Demir, "Sağlık personeli yenidoğan bebekleri ve hastaları güvenli bölgelere taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Demir, hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktarırken, İran medyası saldırıda çocuk doğum servisinin de etkilendiğini savundu.

