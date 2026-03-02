HABER

Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi X hesabından paylaşımda bulundu. BOTAŞ'tan gelen açıklamada da "BOTAŞ doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır" dendi.

Cansu Çamcı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;

"Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bölgemizde oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdik. Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık. Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA: "GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"

BOTAŞ'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin, BOTAŞ doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
bayraktar alparslan bayraktar
