HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 16e'nin MagSafe'li halefi: iPhone 17e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, Phone 17e'yi resmen duyurdu. iPhone 16e'nin halefi olan telefon, selefinin aksine MagSafe özelliğine sahip. İşte iPhone 17e'nin fiyatı ve özellikleri...

iPhone 16e'nin MagSafe'li halefi: iPhone 17e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Enes Çırtlık

iPhone 17e modelinin tanıtılacağı üzerine bir süredir bazı iddialar vardı. Nitekim iPhone 17e'nin özelliklerine dair bazı sızıntılar da yapılmıştı. Tüm bunların ardından Apple, yeni iPhone 17e'yi resmen duyurdu.

IPHONE 17E'NİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17e'nin özellikleri arasında en dikkat çekici olanı MagSafe kablosuz şarj teknolojisine sahip olması. iPhone 16e, yalnızca Qi kablosuz şarj özelliğine sahipti ve bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ancak iPhone 17e ile birlikte artık MagSafe desteği sunuluyor.

iPhone 16e nin MagSafe li halefi: iPhone 17e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1

256 GB depolama alanı seçeneğiyle başlayan iPhone 17e'de Apple'ın A19 çipi bulunuyor. Ön kısmı Ceramic Shield 2 ile korunan telefon ayrıca iPhone 16e'deki C1'den 2 kat daha hızlı olduğu iddia edilen C1X hücresel modemine de sahip. iPhone 17e'nin arka tarafında ise yine tek bir arka kamera bulunuyor ve bu kamera 48 MP Fusion kamera olarak öne çıkıyor.

iPhone 16e nin MagSafe li halefi: iPhone 17e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 2

IPHONE 17E'NİN FİYATI

Açık Pembe, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle gelen iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı. Telefonun 512 GB'lı versiyonuna sahip olmak isteyenlerin ise 512 GB 66.999 TL ödemesi gerekecek. iPhone 17e'nin Türkiye için ön sipariş tarihi 4 Mart, satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayraktar: 'İstikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz'Bayraktar: 'İstikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz'
Güliz Kayahan'ın son sergisi "Hiç Gitmeyecekmiş Gibi" Modern sanatseverlerle buluşuyor!Güliz Kayahan'ın son sergisi "Hiç Gitmeyecekmiş Gibi" Modern sanatseverlerle buluşuyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya'dan ABD'ye yasak geldi

İspanya'dan ABD'ye yasak geldi

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.