iPhone 16e'nin MagSafe'li halefi: iPhone 17e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

iPhone 17e modelinin tanıtılacağı üzerine bir süredir bazı iddialar vardı. Nitekim iPhone 17e'nin özelliklerine dair bazı sızıntılar da yapılmıştı. Tüm bunların ardından Apple, yeni iPhone 17e'yi resmen duyurdu.

IPHONE 17E'NİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17e'nin özellikleri arasında en dikkat çekici olanı MagSafe kablosuz şarj teknolojisine sahip olması. iPhone 16e, yalnızca Qi kablosuz şarj özelliğine sahipti ve bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ancak iPhone 17e ile birlikte artık MagSafe desteği sunuluyor.

256 GB depolama alanı seçeneğiyle başlayan iPhone 17e'de Apple'ın A19 çipi bulunuyor. Ön kısmı Ceramic Shield 2 ile korunan telefon ayrıca iPhone 16e'deki C1'den 2 kat daha hızlı olduğu iddia edilen C1X hücresel modemine de sahip. iPhone 17e'nin arka tarafında ise yine tek bir arka kamera bulunuyor ve bu kamera 48 MP Fusion kamera olarak öne çıkıyor.

IPHONE 17E'NİN FİYATI

Açık Pembe, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle gelen iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı. Telefonun 512 GB'lı versiyonuna sahip olmak isteyenlerin ise 512 GB 66.999 TL ödemesi gerekecek. iPhone 17e'nin Türkiye için ön sipariş tarihi 4 Mart, satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklandı.