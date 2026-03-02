Bursa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesinin kesiştiği kontrollü kavşakta meydana geldi.

Gazimagosa caddesinden gelip kavşağa giriş yapan sürücü Ş. Ö.(63) yönetimindeki minibüs, Ankara caddesinde seyir halinde olan sürücü H.A.(35) yönetimindeki özel halk otobüsüne yandan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otobüsteki yolcu N. Y.(39) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır