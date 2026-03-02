HABER

İran savaşı sonrası göç sorusu akıllardaydı! AK Parti'den yanıt geldi: "Tedbirlerimiz hazır"

AK Parti'den ABD/İsrail - İran savaşı hakkında açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'a saldırılara "Müzakereler devam ederken böyle bir saldırının yapılması, çözüm üretme stratejisini askıya almıştır" sözüyle tepki gösterirken İran'ın üçüncü ülkelerin topraklarına saldırmasını da eleştirdi. Çelik, savaş sonrası akıllara gelen 'göç dalgası' sorusuna da yanıt verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.27'de başlayan toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.

"İRAN'A SALDIRI İÇİN REJİM BAHANE EDİLEMEZ"

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • İran'a saldırıların hiçbir meşru yanı yoktur. Müzakereler devam ederken böyle bir saldırının yapılması, çözüm üretme stratejisini askıya almıştır. Saldırı için rejim bahane edilemez. Görüldü ki "düzen" kavramı diye bir şey kalmayacak.
  • İran'dan gelen saldırılarda bir değişiklik var. Büyük ve daha koordineli atışlar yapılıyor.
  • Kimsenin rejim dayatma hakkı yok. Devlet mimarisinin hedef alınması faciaya yol açar. İran halkının yanındayız.

"İRAN'IN 3. ÜLKELERİN TOPRAKLARINI HEDEF ALMASI YANLIŞ"

  • İran'ın kardeş ülkelere saldırıları kabul edilemez. Kendini savunma hakkıyla bu savunmayı bölgesel bir savaşa dönüştürme arasında İran'ın ayrım yapması gerekir. Üçüncü ülkelerin topraklarını hedef almak faciaya yeni boyutlar ekleyecektir. Bu bakımdan yanlıştır.
  • Türkiye en doğru ev sahibi. Cumhurbaşkanımız bir an önce barış masası için çabalamaya devam ediyor.
  • Olası göçe karşı tedbirlerimiz hazır.
  • Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel ekonomiyi etkiler.
