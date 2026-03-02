HABER

İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı! 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenci yaralandı

Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçakladı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırgan öğrenciyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
