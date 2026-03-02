PlayStation Store veritabanında GTA 6 izi: Ön sipariş tarihi yaklaşıyor mu?

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, son olarak 19 Kasım 2026'da çıkacağı açıklanan oyunun ön sipariş tarihi kapıda olabilir.

GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞLERİ YAKINDA BAŞLAYABİLİR

Sızıntılarıyla ünlü PlayStation Game Size’a göre, Rockstar Games oyunun kimlik verilerini (Title ID) PlayStation Store veritabanına ekledi. Bu hamle, ön siparişlerin çok yakında başlayabileceği anlamına geliyor.

Webtekno'da yer alan habere göre; PlayStation Store verilerini düzenli olarak tarayan PlayStation Game Size, geçmişte de önemli keşiflere imza atmıştı. Örneğin God of War Ragnarök için ortaya çıkardığı 30 Eylül 2022 tarihli placeholder (geçici) tarih, oyunun gerçek çıkış tarihi olan 11 Kasım 2022’ye oldukça yakındı. Ayrıca Kingdom Come: Deliverance’ın PlayStation 5 sürümünü de ilk tespit eden isim olmuştu.

PEKİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Çıkış tarihi kadar merak edilen bir diğer konu da oyunun fiyatı. Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Rockstar ve yayıncı Take-Two Interactive’ın temel sürümü 100 dolardan satışa sunabileceğini iddia ederek sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak birçok analist ve eski Rockstar çalışanı bu görüşe katılmıyor. Genel beklenti, oyunun standart fiyat olan 70 dolar seviyesinde çıkacağı yönünde.