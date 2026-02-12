HABER

Norveçli şirketten çılgın vaat: 19 Kasım 2026'da bebeği olana GTA 6 bedava!

Norveçli bir elektronik şirketi, ücretsiz GTA 6 vereceğini duyurdu ancak bir şartla. Buna göre, sadece GTA 6'nın çıkış tarihinde bebeği olanlar oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Enes Çırtlık

Grand Theft Auto 6 ya da kısa adıyla GTA 6, hiç şüphesiz ki son dönemlerin en çok beklenen ve dünyası merak edilen oyunu. Geliştirici firma Rockstar Games'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı GTA ile alakalı şu ana dek 2 fragman yayınlanırken, 2 de erteleme kararı alındı. Ancak son tahlilde GTA 6'nın çıkış tarihi son olarak 19 Kasım 2026 olarak açıklandı ve oyunseverler artık bu tarihe odaklanmış durumda.

Fakat anlaşılan o ki odağını bu tarihe çevirenler arasında sadece oyunseverler yok, aynı zamanda Norveçli bir şirket de var ve bu şirket GTA 6 ile alakalı şaka gibi ama gerçek bir vaatte bulunuyor.

ÇIKIŞ GÜNÜ BEBEĞİ OLANA BEDAVA GTA 6!

Dexerto'da yer alan habere göre, Norveç'te bir şirket, oyunun çıkış tarihinde (Son durumda 19 Kasım 2026'da) bebeği olanlara ücretsiz GTA 6 verecek.

Yani bu durumda Norveç'te yaşıyorsanız ve oyunu ücretsiz bir şekilde sahip olmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken oyunun çıktığı gün bebek sahibi olmak.

Bu çılgın vaat, söz konusu şirketin yeni pazarlama kampanyasının bir parçası. Şirket, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Bu bir şaka değil, GTA 6 9 ay sonra çıkacak ve eğer çıkış tarihinde bir bebeğiniz olursa, oyunu bizden ücretsiz alacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse: GTA 6'nın 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

