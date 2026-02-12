HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan lideri Vucic ile Ankarada ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi konusunu ele aldık" dedi.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuşan Vucic, önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN: "SIRBİSTAN'DA TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE YOĞUN İLGİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun ilgi var. Bu ilgilinin layıkıyla karşılanabişlmesi için çalışıyruz.

(Sırbistan'la) Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bugün 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

