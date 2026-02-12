'Savaş' uyarısını tüm dünyaya duyurdu! Bakan Fidan: "Aynı anda yaparlarsa tüm bölge sürüklenir"

Dünya ABD'nin İran'a saldırı olasılığı nedeniyle diken üstünde. Washington, İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi durumunda saldırı hazırlığı kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yaptı. Bölgedeki USS Abraham Lincoln" uçak gemisi tansiyonu hep diri tutarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD ile İran arasında nükleer anlaşma konusunda yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin önemli açıklamalar geldi.



ABD'nin 26 Ocak'ta bölgeye konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisi

BAKAN FİDAN: "ABD'LİLERİN İSTEKLİ GÖRÜNMESİ OLUMLU"

Bakan Fidan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, ABD ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda esneklik gösterdiğini söyledi. Fidan, "ABD'lilerin, açıkça belirlenmiş sınırlar dahilinde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine müsamaha göstermeye istekli görünmeleri olumlu bir gelişme" dedi.

"İRANLILARI ZORLAMAYA ÇALIŞMANIN ANLAMI YOK"

Fidan, "İranlılar artık ABD'lilerle bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor, Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu. Fidan, İran'ın "gerçek bir anlaşmaya varmayı gerçekten istediğine" ve 2015'te ABD ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyelerine ilişkin kısıtlamaları ve sıkı bir denetim rejimini kabul edeceğine inandığını dile getirdi.

'SAVAŞ' UYARISI

Bakan Fidan ayrıca İran-ABD görüşmelerinin balistik füzeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin "savaştan başka bir şey getirmeyeceği" uyarısında bulundu. Fidan, "Her şey aynı anda masaya yatırılırsa nükleer mesele bile tıkanır ve bölge savaşa doğru sürüklenebilir" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelerek Bakan Fidan ile görüşmüştü.

ABD ve İsrail, ABD-İran müzakerelerinin İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze programını da kapsaması gerektiğini savunurken, İran ise bu fikre karşı çıkıyor.

İRAN: NÜKLEER ANLAŞMA ADİL OLDUĞU TAKDİRDE MÜMKÜN

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür” dedi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Arakçi, milyonlarca İranlının, uzmanların ‘20’nci yüzyılın son büyük devrimi’ olarak adlandırdığı İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümünü kutlamak için meydanları doldurduğunu bildirdi. Arakçi, “İslam Devrimi'nden bu yana geçen on yıllarda, özellikle de son 12 ayda çok şey yaşandı. Sadece geçen yıl içinde halkımız 2 nükleer silahlı rejimin eşi benzeri görülmemiş saldırılarına ve ardından büyük bir terörist operasyona maruz kaldı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü durdu” ifadelerini kullandı.

İran’ın direncinin, yabancı rejimlere değil, kendi halkına duyduğu güvene dayandığını belirten Arakçi, “Gelecek yılın, savaşın yerine diyaloğun galip geldiği bir barış ve huzur yılı olmasını içtenlikle umuyorum. Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür. İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir. Milyonlarca İranlının bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi, haklarımız ve onurumuz satılık değildir” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA-DHA-AA