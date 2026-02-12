HABER

Son dakika | Bakan Gürlek'ten ilk HSK toplantısı! "Geciken yargı süreçleri için katkı sağlayacağız"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni görevinde bugün ilk HSK toplantısına başkanlık etti. Gürlek, "Geciken yargı süreçleri için katkı sağlayacağız" mesajı verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Dün TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün HSK Başkanı sıfatıyla ilk toplantıya başkanlık etti.

"ŞEFFAF, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ADALET DUYGUSUNU GÜÇLENDİREN BİR ANLAYIŞI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından toplantıdan fotoğrafları paylaşan Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz.

Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

"GÜVEN TESİS EDEN BİR ADALET TAHKİM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek ayrıca "Yargı süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanması için katkı sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz." mesajı verdi.

