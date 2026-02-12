HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

27 günlük bebek sünnet oldu, bir gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul'da doğduktan 27 gün sonra sünnet edilen bebek, bir gün sonra hayatını kaybetti. Acılı aile, ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi olurken doktor hakkında iddianame hazırlandı.

27 günlük bebek sünnet oldu, bir gün sonra hayatını kaybetti
Devrim Karadağ

İstanbul'da dünyaya gelen Zahit bebek, 27 günlükken 15 Ekim 2022 tarihinde Fatih'te özel bir muayenehanede sünnet edildi.

EVE GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA KANAMA BAŞLADI

Eve götürüldükten sonra kanama başladı. Aile defalarca muayeneye gitti ancak bir sonuç alamadı.

SÜNNETTEN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şahin ailesi sonunda bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü ama bebek kurtarılamadı ve sünnetten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

27 günlük bebek sünnet oldu, bir gün sonra hayatını kaybetti 1

DOKTOR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

DOKTOR HALA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.

"30 DAKİKA SONRA KALBİ DURDU"

Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein dosyası kritik madenler ve nadir toprak elementlerine uzandıEpstein dosyası kritik madenler ve nadir toprak elementlerine uzandı
Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul sünnet bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.