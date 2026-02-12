27 günlük bebek sünnet oldu, bir gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul'da dünyaya gelen Zahit bebek, 27 günlükken 15 Ekim 2022 tarihinde Fatih'te özel bir muayenehanede sünnet edildi.

EVE GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA KANAMA BAŞLADI

Eve götürüldükten sonra kanama başladı. Aile defalarca muayeneye gitti ancak bir sonuç alamadı.

SÜNNETTEN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şahin ailesi sonunda bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü ama bebek kurtarılamadı ve sünnetten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

DOKTOR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

DOKTOR HALA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.

"30 DAKİKA SONRA KALBİ DURDU"

Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir." dedi.