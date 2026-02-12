Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye yumruklu kavga tepkisi: "Durduramayacaksınız, engelleyemeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır, çalışkan, dürüst kadroların iş başında olmasıdır. Nice krizi başarıyla yönettik, en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği, nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor. Türkiye gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır biçimde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz.

"GELECEKTE ÇOK DAHA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ"

Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Bütün bunları sizlerle birlikte başaracağız. AK Parti olarak biz kadro hareketeyiz, dava hareketiyiz. Kökü mazide gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Teşkilatımızın her bir mensubu bu mücadelede son derece stratejik bir vazife icra etmektedir.

İftara 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Kadın kollarımız yoksulların kapılarını çalacak; garibin, öksüzün göz yaşını silecek. Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu ramazanda da unutmayacağız.

BELEDİYE BAŞKANLARINA RAMAZAN ÇAĞRISI

(Belediye Başkanlarına çağrı) Havalar soğuk, kış mevsiminin tam ortasındayız. Ramazan-ı Şerif'te tenceresi kaynamayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir bunu bileceğiz.

Asrın felaketini yaşadığımız 6 şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa bir sürede büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık. Öncesinde ana muhalefet partisi boş senet imzalatıyorlar gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı. Milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler. Abuk subuk iddialarla depremzedelerimizi hükümete karşı kışkırtmaya çalıştırlar.

"NE İŞ YAPIYORLAR NE DE BİZİM İŞ YAPMAMIZI İSTİYORLAR"

Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet bugün de çöp konteynerleriyle sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş hala ortada doğru düzgün eserleri yok. Ne iş yapıyorlar ne de bizim iş yapmamızı istiyorlar. Kendilerini devletin yegane sahibi olarak görme huylarından bir türlü vazgeçmediler.

CHP'YE ÇOK SERT TEPKİ: "BU GİDİŞİ DURDURMAYA SİZİN GÜCÜNÜZ YETMEZ ÖZGÜR"

Meclis'te yaşanan sahneleri izlediniz. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Her türlü eşkıyalığı, zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyecekseniz, durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin gücünüz yetmez Özgür. Yeminler yapıldı mı yapıldı, iş bitti mi bitti. Ne oldu? Rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok, bunlar faşist anlayıştan vazgeçemezler"