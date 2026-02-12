Alanya’da sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Alanya’da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, trafikte görüş mesafesini düşürürken, bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik akışında yavaşlama meydana geldi. Öte yandan Tosmur Mahallesi’nde etkili olan yağış sonrası Dim Çayı’nın debisinde yükselme gözlendi. Çay yatağındaki su seviyesinin artması dikkat çekerken, yetkililer vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır