81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Meteoroloji 81 il için alarm verdi. Sellere neden olabilecek çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz’de metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, birçok bölgede rüzgârın hızı 80 kilometreye ulaşacak. Sel, su baskını, fırtına ve kar riskine karşı peş peşe uyarılar yapıldı.

Türkiye genelinde hava durumu sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 81 ilin tamamı yeni yağışlı sistemin etkisine giriyor. Özellikle Muğla ve çevresinde metrekareye 100 kilogramı bulabilecek çok kuvvetli sağanak beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da rüzgârın saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Doğu kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak, birçok bölgede kuvvetli yağışlar görülecek.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ

MGM Kıyı Ege ve Akdeniz için sağanak yağış alarmı verdi. Tahminlere göre Çanakkale, Balıkesir İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olacak.

Uyarıya göre özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

11 İLE SARI KOD

MGM sarı kod yayınlayarak Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla'ya çok kuvvetli sağanak; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli için ise kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yaptı.

İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, son uyarılar çerçevesinde 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklendiği ve bu nedenle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

FIRTINA VE HORTUM: RÜZGARIN HIZI 80 KM’Yİ BULACAK

MGM'nin tahminlerine göre rüzgârın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgârın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 6/10 derece.
  • İstanbul 7/13 derece.
  • Denizli 7/15 derece.
  • İzmir 10/17 derece.
  • Adana 10/16 derece.
  • Ankara 1/9 derece.
  • Samsun 6/19 derece.
  • Erzurum -4/4 derece.
  • Malatya 4/12 derece.
  • Kars -7/2 derece
  • Diyarbakır 6/12 derece.
  • Gaziantep 6/11 derece.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
