Meclis'te ortalık karışmıştı... Ali Mahir Başarır'dan Akın Gürlek açıklaması: "Düşman değiliz, el sıkıştık"

Kabinede yaşanan değişim bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığı görevine ise Akın Gürlek atandı.

MECLİS'TE YEMİN ETTİLER

İstanbul Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı görevine atanan Gürlek ve Çiftçi Meclis'e gelerek yemin etti.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

Gürlek'in yemin ettiği sırada CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto etti.

YUMRUKLAŞMA YAŞANDI, MAHMUT TANAL'IN BURNU KANADI

Bir anda ortalık karışırken AK Partili vekiller ve CHP'li vekiller arasındaki gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında AK Partili Osman Gökçek'in attığı yumruk sonrası CHP’li Mahmut Tanal’ın burnu kanadı.

"ALİ MAHİR BAŞARIR, AKIN GÜRLEK'İN LİNİ SIKIP TEBRİK ETTİ"

Tüm bu görüntüler konuşulurken, gündem yaratan bambaşka bir iddia ortaya atıldı. TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’i tokalaşarak tebrik ettiğini söyledi.

BAŞARIR: "BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ, EL SIKIŞTIK"

Turan'ın iddiasının ardından Halk Tv yayınına bağlanan Ali Mahir Başarır Gürlek’in elini sıktıklarını fakat tebrik etmediklerini söyledi.

Başarır "Biz düşman değiliz, herkes oradaydı, el sıkıştık. Gürlek’e sizin için zor bir gün dedim” diye konuştu.