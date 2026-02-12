Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada!

Geçtiğimiz 9 Subat'ta yaşanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, Z.T. idaresindeki okul servis aracı, Fehmi Yanık'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATTAN KOPTU

Kazada minibüsün altına giren motosiklet parçalanırken, Yanık ise ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanık hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Olayda minibüsün dönüşe yasak olan bölgeden ters yöne girerek dönmeye çalıştığı bu sırada Yanık'ın minibüsü görünce durmaya çalıştı ancak kayarak altına girdiği gözlendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır