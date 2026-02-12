HABER

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada!

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki bir genç, korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Kazada bir okul servis aracının dönüşün yasak olduğu yerde ters yöne girerek dönmeye çalışması sonucu motosikletli gençle çarpıştı. Kan donduran kaza görüntülerinde 22 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 9 Subat'ta yaşanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, Z.T. idaresindeki okul servis aracı, Fehmi Yanık'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada! 1

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATTAN KOPTU

Kazada minibüsün altına giren motosiklet parçalanırken, Yanık ise ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanık hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada! 2

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Olayda minibüsün dönüşe yasak olan bölgeden ters yöne girerek dönmeye çalıştığı bu sırada Yanık'ın minibüsü görünce durmaya çalıştı ancak kayarak altına girdiği gözlendi.

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada! 3

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada! 4

Ters yöne girip dönmeye çalıştı: Genç motosikletlinin son anları kamerada! 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

