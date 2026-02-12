HABER

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada

Elazığ’da 5 gün önce sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan geniş çaplı arama kurtarma operasyonu devam ediyor.

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada

Olay, 5 gün önce Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki İbrahim Kaya, saat 10.00 sıralarında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Karayolları ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip ile 5 gündür kaybolan yaşlı adamın bulunması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Arama operasyonuna Malatya ve Diyarbakır’dan getirilen özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri, havadan drone desteğiyle birleşerek arazi taramasını sürdürüyor.

Her türlü ihtimali değerlendirdiklerini ve yaşlı adama sağ salim ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, " Bugün İbrahim amcamızı aramamızın 5’inci günündeyiz. 4 günü geride bıraktık ve herhangi bir emareye rastlamadık. Bugün yine yaklaşık 100 kişilik bir ekiple sabah dağılımı yaptık. Emniyet müdürlüğü, özel hareket birimleri, PAK, komando birlikleri AFAD, UMKE, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları ve Elazığ Belediyesi ekipleri ve STK’lar da dahil. Ekiplerimizi farklı yerlere dağılımını yaptık. Bunun yanında tekrar dronlarımız havada olacaklar. Ayrıca Diyarbakır ve Malatya’dan getirdiğimiz kadavra köpeklerini araziye süreceğiz. Onunla birlikte arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecektir. Dün itibariyle 70 kilometre alanda arama yapıldı. Bugün de dronlarla birlikte 10 kilometreye yakın bir alan taranacak. Ailenin de söylediği yerler var. Oralara da bakacağız. Aynı zamanda asılsız ihbarlar da var, bunları da değerlendireceğiz. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 1

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 2

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 3

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 4

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 5

Elazığ’da 5 gündür kayıp olan yaşlı adam için 100 kişilik ekip sahada 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

