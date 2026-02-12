HABER

Yaralı vaşağı fark edince durdu: Tır şoförü ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirtti

Sivas’ta vicdanları ısıtan bir olay yaşandı. Gaziantep’ten Trabzon’a yük taşıyan tır sürücüsü Servet Solmaz, Hafik ilçesi yakınlarında yol kenarında yaralı halde yatan bir vaşağı fark edince aracını durdurdu. Yetkililere haber vererek yaralı hayvanın başından ayrılmayan sürücünün duyarlı davranışı, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

Sivas’ta yaralı vaşağı fark eden tır sürücüsü aracını durdurarak belediye ekiplerini aradı. Sürücünün hareketi takdir topladı.

HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Gaziantep’ten Trabzon’a seyir halinde olan tır sürücüsü Servet Solmaz, Sivas’ın Hafik ilçesinden geçtiği sırada yaralı bir yabani hayvanı gördü.

Aracını yol kenarına park eden Solmaz, bir vaşağa araba çarptığını ve yürümekte zorlandığını fark etti. Durumu belediye ekiplerini bildiren Solmaz, yaralı vaşağın başından ayrılmadı. Vaşağı belediye ekiplerine teslim eden Servet Solmaz’ın hareketi takdir topladı.

"HAYVANLARI DA DÜŞÜNELİM"

Vaşağı seyir halindeyken fark ettiğini söyleyen Servet Solmaz, "Trabzon’a giderken Sivas’ın Hafik ilçesinde yaralı bir vaşak gördüm. Önce jandarmayı sonra belediyeyi aradım. Onlar da hemen gelerek vaşağı aldılar ve veterinere götürdüler. Bu yoğun kış şartlarında elimizden geldiği kadar dağlara, yollara ekmek bırakalım. Hayvanları da düşünelim. Neticede iyilik iyidir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

