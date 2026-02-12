HABER

Kurtulmuş'tan Meclis'teki yumruklu kavgaya tepki: "Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP ve AK Partili bazı vekiller yumruklu kavgaya tutuşmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duruma tepki gösterdi ve "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninin ardından yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'na giderek yemin etti.

"ANAYASA'YA AYKIRI BİR TEŞEBBÜS OLARAK KAYITLARA DÜŞMÜŞTÜR"

İki yeni bakanın yeminlerinden önce Meclis'te arbede çıkmış, CHP ve AK Partili bazı vekiller tekme ve yumruklarla birbirine saldırmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP GÜNEŞ'İN HEDEF ALINMASINA TEPKİ

Kurtulmuş ayrıca, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden hedef alınmasını da eleştirdi. Kurtulmuş, "Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart" dedi.

