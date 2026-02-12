HABER

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Alev Koç'u (39) aracında boğarak öldürdü. Daha sonra adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınarak tutuklandı. Alev Koç ise bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenazede yürek yakan anlar yaşandı.

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü...

Kahramanmaraş'taki kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Subaşı ile kız arkadaşı Alev Koç arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Subaşı, Alev Koç'u boğdu.

"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI

Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi'ne giderek mezarlıkta Alev Koç'u araç içerisinde boğarak öldürdüğünü söyledi.

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü... 1

JANDARMA, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bilgi verilen Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta araç içerisinde Alev Koç'un cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hasan Hüseyin Subaşı, jandarma ekiplerince Gaziantep’ten alınarak Pazarcık'a getirildi. Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alev Koç'un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı.

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü... 2

“ANNEMİ GÖTÜRÜYORLAR” DİYEREK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alev Koç'un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü... 3

Öte yandan Alev Koç'un eşinden ayrıldığı, 4-5 aydır Hasan Hüseyin Subaşı ile ilişkisi olduğu, ayrılmak isteyince de şüpheli tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Cenazede yürek yakan anlar! Ayrılmak istediği sevgilisi otomobilde boğarak öldürmüştü... 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

