Kabineye hafız Bakan! Mustafa Çiftçi yarışmada birinci olmuştu, görüntüler gündem oldu

Kabinede yeni bir görev değişimi yaşandı. İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Erzurum Valisi Çiftçi'nin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndaki bayrak değişimi sonrası göreve getirilen yeni Bakan Mustafa Çiftçi'nin özgeçmişi ise merak konusu oldu.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN HAFIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Atama kararının ardından biyografisi mercek altına alınan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Erzurum Valiliği görevinden bakanlık koltuğuna geçen Çiftçi'nin hafız olduğu öğrenildi.

2024 yılında Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasında bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarışmıştı.

2024'TEKİ YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU

Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci olmuştu.

Yarışmanın ardından yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım." demişti.

'HER GÜN MUTLAKA 1 SAATİMİ AYIRDIM'

Çiftçi, kendisi için maksadın hasıl olduğunu, yarışma öncesi günlük 5 ile 10 sayfa arasında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söylemişti.

Hafızlık sürecini anlatan Çiftçi, şunları kaydetmişti:

"Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir."

"İLK KEZ BİR HAFIZ BAKANIMIZ OLDU"

Çiftçi'nin yeni görevi sonrası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Tayyar "Kabinedeki yeni atamalar, bir nöbet değişimidir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Çiftçi içinde önemli bir detaya yer veren Tayyar "Çiftçi, aynı zamanda hafızdır. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Tayyar şöyle devam etti; "Görevlerini devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza ise hizmetleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın."

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Uzun yıllardır mülki idarede çeşitli görevler üstlenen Çiftçi, son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde de bulundu.

Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye’nin iç güvenlik, kamu düzeni ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.