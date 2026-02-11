HABER

Kabus anları kamerada! 55 yolcu taşıyan uçağın havada kanadı koptu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyi taşıyan uçakta korkunç bir olay yaşandı. Yaşanan korkunç olay saniye saniye kameralara yansırken o anlarda uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü. Mucizevi bir şekilde olayda can kaybı yaşanmadı. İşte o anlar!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.

KANADI KOPTU

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, denize acil iniş yaptı. Uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü.

AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

