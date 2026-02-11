AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde perşembe gününden itibaren lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
AKOM'un son meteorolojik değerlendirmelerine göre, rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte kent genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek.
Öte yandan, şubat ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin altında seyreden ve 7-10 derece aralığında ölçülen hava sıcaklıklarında dikkat çekici bir artış yaşanacak. AKOM raporuna göre, fırtınayla birlikte taşınacak ılık hava dalgası sıcaklıkları hızla yükseltecek.
Hafta sonu itibarıyla termometrelerin 18 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da kısa süreli bir bahar havasının etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul için hava durumu uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Perşembe (Yarın) gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30–60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 7–10°C’ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklarında artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18°C’ler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.
12.02.2026 PERŞEMBE
Min: 7°C Max: 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 3–10 kg arası
13.02.2026 CUMA
Min: 8°C Max: 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası
14.02.2026 CUMARTESİ
Min: 8°C Max: 13°C
Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
Yağış Miktarı: 1–4 kg arası
15.02.2026 PAZAR
Min: 10°C Max: 18°C
Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
16.02.2026 PAZARTESİ
Min: 9°C Max: 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
17.02.2026 SALI
Min: 4°C Max: 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası
