HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul'da perşembe gününden itibaren lodos fırtınası ve kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. AKOM'un hava durumu tahminlerine göre hafta sonu ise sıcaklıklar 18 dereceye kadar yükselerek kısa süreli bahar havası yaşanacak.

AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde perşembe gününden itibaren lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

SICAKLIKLAR 18 DERECEYİ BULACAK

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmelerine göre, rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte kent genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek.

Öte yandan, şubat ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin altında seyreden ve 7-10 derece aralığında ölçülen hava sıcaklıklarında dikkat çekici bir artış yaşanacak. AKOM raporuna göre, fırtınayla birlikte taşınacak ılık hava dalgası sıcaklıkları hızla yükseltecek.

Hafta sonu itibarıyla termometrelerin 18 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da kısa süreli bir bahar havasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM uyardı: İstanbul a sağanak ve fırtına geliyor 1

İstanbul için hava durumu uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Perşembe (Yarın) gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30–60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 7–10°C’ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklarında artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18°C’ler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklıklar yükseliyor ama kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar yükseliyor ama kuvvetli yağış geliyor!

6 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

12.02.2026 PERŞEMBE

Min: 7°C Max: 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

13.02.2026 CUMA

Min: 8°C Max: 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

14.02.2026 CUMARTESİ

Min: 8°C Max: 13°C
Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
Yağış Miktarı: 1–4 kg arası

15.02.2026 PAZAR

Min: 10°C Max: 18°C
Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

16.02.2026 PAZARTESİ

Min: 9°C Max: 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

17.02.2026 SALI

Min: 4°C Max: 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandıKars’ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
Sakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldıSakarya’da istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji AKOM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.