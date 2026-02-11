AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde perşembe gününden itibaren lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

SICAKLIKLAR 18 DERECEYİ BULACAK

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmelerine göre, rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte kent genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek.

Öte yandan, şubat ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin altında seyreden ve 7-10 derece aralığında ölçülen hava sıcaklıklarında dikkat çekici bir artış yaşanacak. AKOM raporuna göre, fırtınayla birlikte taşınacak ılık hava dalgası sıcaklıkları hızla yükseltecek.

Hafta sonu itibarıyla termometrelerin 18 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da kısa süreli bir bahar havasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için hava durumu uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Perşembe (Yarın) gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30–60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 7–10°C’ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklarında artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18°C’ler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.

6 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

12.02.2026 PERŞEMBE

Min: 7°C Max: 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

13.02.2026 CUMA

Min: 8°C Max: 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

14.02.2026 CUMARTESİ

Min: 8°C Max: 13°C

Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

Yağış Miktarı: 1–4 kg arası

15.02.2026 PAZAR

Min: 10°C Max: 18°C

Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

16.02.2026 PAZARTESİ

Min: 9°C Max: 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

17.02.2026 SALI

Min: 4°C Max: 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 10–25 kg arası