Bağcılar'da arsa cinayeti! Korkunç olay kayıp ihbarıyla ortaya çıktı

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl'ün ailesi 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu.

ARSA İÇİN EMLAKÇI İLE GÖRÜŞTÜ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Bingöl'ün en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'nden arsa satın almak için emlakçı Özkan V. ile görüştüğünü tespit etti.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Özkan V. gözaltına alındı. İddiaya göre; kayıp başvurusunun yapıldığı gün saat 20.00 sıralarında buluşan Özkan V. ve Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan çalışmalarda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bulundu.

EMLAKÇI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan emlakçı Özkan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayette kullanılan silah bulunamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır