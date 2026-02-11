HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağcılar'da arsa cinayeti! Korkunç olay kayıp ihbarıyla ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Bağcılar'da Faik Bingöl'den (38) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde Bingöl'ün, arsa satışında anlaşmazlık yaşadığı emlakçı Özkan V. (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bingöl'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulunurken, katil emlakçı tutuklandı. Başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl'ün ailesi 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu.

Bağcılar da arsa cinayeti! Korkunç olay kayıp ihbarıyla ortaya çıktı 1

ARSA İÇİN EMLAKÇI İLE GÖRÜŞTÜ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Bingöl'ün en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'nden arsa satın almak için emlakçı Özkan V. ile görüştüğünü tespit etti.

Bağcılar da arsa cinayeti! Korkunç olay kayıp ihbarıyla ortaya çıktı 2

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Özkan V. gözaltına alındı. İddiaya göre; kayıp başvurusunun yapıldığı gün saat 20.00 sıralarında buluşan Özkan V. ve Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Bağcılar da arsa cinayeti! Korkunç olay kayıp ihbarıyla ortaya çıktı 3

TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan çalışmalarda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bulundu.

EMLAKÇI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan emlakçı Özkan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayette kullanılan silah bulunamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD bu sır olayı konuşuyor: Ünlü sunucunun annesi kaçırıldı! FBI görüntüleri paylaştıABD bu sır olayı konuşuyor: Ünlü sunucunun annesi kaçırıldı! FBI görüntüleri paylaştı
Lüks araç operasyonunda ‘Ferdi Gökçe’ detayı! 11 otomobile el konulduLüks araç operasyonunda ‘Ferdi Gökçe’ detayı! 11 otomobile el konuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.