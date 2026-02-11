Google doğruladı! Milyonlarca Android kullanıcısına müjde

Google, tıpkı Apple'ın iOS için yaptığı gibi, Android işletim sisteminin yeni sürümlerini yayınlayarak, Android telefon ve tabletlere yeni özellikler ekliyor. Geçtiğimiz yıl çıkan Android 16 ile de tam olarak bu sağlanmıştı ve Android 16 ile birlikte Android telefon ve tabletlere yeni özellikler eklenmişti. Görünüşe göre şimdi ise sıra Android 17'de.

ANDROID 17'NİN İLK BETA SÜRÜMÜ GELİYOR

SamMobile'da yer alan habere göre, Google, Android 17'nin ilk beta sürümünün yakında geleceğini doğruladı. Bu kapsamda Android 17'nin ilk beta sürümünün bu ay veya önümüzdeki ay yayınlanabileceği konuşuluyor.

Habere göre Android 17'nin ilk beta sürümü Android 17 Beta 1 olarak adlandırılacak. Bu isimlendirme oldukça ilginç çünkü Google, genellikle Android'in ilk beta sürümleri için kullandığı Geliştirici Önizlemesi (Developer Preview) etiketini bu kez kullanmıyor. Bunun yerine şirket, doğrudan Beta 1 isimlendirmesine geçiyor ki bu da bu sürümün halka açık ilk beta sürümü olabileceğini gösteriyor.

Şu anda Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünde olan ve Android Beta Programı'nda kalmayı tercih eden Pixel kullanıcıları, otomatik olarak Android 17 Beta 1 güncellemesini alacaklar. Eğer bu beta güncellemesini almak istemiyorlarsa beta programından çıkış yapmaları gerekecek.

KARARLI ANDROID 17 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Önümüzdeki birkaç ay boyunca yayınlanacak çeşitli beta sürümlerinin ardından Google, muhtemelen yılın ilk yarısı bitmeden Android 17'nin kararlı sürümünü yayınlayacak.

Referans olması açısından; Android 16 Geliştirici Önizlemesi 1, Kasım 2024'te yayınlanmış ve halka açık ilk Android 16 betası Ocak 2025'te gelmişti. Kararlı halka açık sürüm ise Haziran 2025'te yayınlanmıştı.