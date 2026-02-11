HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kent uzlaşısı dosyasında Resul Emrah Şahan için tahliye kararı

Yerel seçimlerdeki 'kent uzlaşası' nedeniyle İBB'ye yönelik yapılan 'terör' soruşturmasında tutuklanan isimler arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da vardı. 'Kent uzlaşısı' dosyasında tahliye kararı çıktı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için tahliye kararı verildi. Şahan için İBB 'yolsuzluk' davasında da tutuklama kararı verildiği için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kent uzlaşısı dosyasında Resul Emrah Şahan için tahliye kararı
Melih Kadir Yılmaz

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yerel seçimlerdeki 'kent uzlaşısı' gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'Terör' soruşturmasında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kent uzlaşısı dosyasında Resul Emrah Şahan için tahliye kararı 1

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

'Terör örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturmada tahliye kararları geldi. Buna göre Sulh Ceza Hakimliği Şahan dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

ŞAHAN CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Şahan, İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 'Yolsuzluk' soruşturmasında da tutuklandığı için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Bahsi geçen kent uzlaşısı dosyasında Ekrem İmamoğlu tutuksuz, Mahir Polat ev hapsinde; Resul Emrah Şahan, Ebru Özdemir, Mehmet Ali Çalışkan ise tutuklu bulunuyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni!
"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Şişli tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.