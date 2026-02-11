Kent uzlaşısı dosyasında Resul Emrah Şahan için tahliye kararı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yerel seçimlerdeki 'kent uzlaşısı' gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'Terör' soruşturmasında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

'Terör örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturmada tahliye kararları geldi. Buna göre Sulh Ceza Hakimliği Şahan dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

ŞAHAN CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Şahan, İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 'Yolsuzluk' soruşturmasında da tutuklandığı için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Bahsi geçen kent uzlaşısı dosyasında Ekrem İmamoğlu tutuksuz, Mahir Polat ev hapsinde; Resul Emrah Şahan, Ebru Özdemir, Mehmet Ali Çalışkan ise tutuklu bulunuyordu.