HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de 4'üncü kez kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü
Devrim Karadağ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti.

“ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME”

"Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Buldan, sürecin başından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geldiklerini ifade etti.

Sürecin geldiği belli bir aşama olduğundan bahseden Buldan, "Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var." dedi.

Buldan, görüşme sonrası yazılı açıklama yapacaklarını da dile getirdi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Süreç komisyonunda ortak rapor mesaisinin devam ettiğini dile getiren Sancar, "Mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞME 30 EKİM'DE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdilerMeclis'e davet etmişti! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısıMeteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ ve ’fırtına’ uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.