Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti.

“ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME”

"Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Buldan, sürecin başından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geldiklerini ifade etti.

Sürecin geldiği belli bir aşama olduğundan bahseden Buldan, "Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var." dedi.

Buldan, görüşme sonrası yazılı açıklama yapacaklarını da dile getirdi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Süreç komisyonunda ortak rapor mesaisinin devam ettiğini dile getiren Sancar, "Mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞME 30 EKİM'DE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.