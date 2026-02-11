Sıcaklıklar yükseliyor ama kuvvetli yağış geliyor: 7 kentte sarı kodlu kar ve sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklarla birlikte kuvvetli yağışlar da etkili olacak.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

7 KENTTE SARI KODLU UYARI

MGM 7 il için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yağış uyarısı yapılan 7 il şu şekilde:

Diyarbakır

Hakkari

Hatay

Siirt

Van

Batman

Şırnak