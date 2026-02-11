Silvan’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silvan Büro Amirliği ekipleri, Silvan ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen 3 şüphelinin adreslerine Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 494,05 gram toz esrar, 54,42 gram kubar esrar, 136,47 gram metamfetamin, 3 gram skunk ve 1 gram plaka esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır