Silvan’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silvan Büro Amirliği ekipleri, Silvan ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen 3 şüphelinin adreslerine Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 494,05 gram toz esrar, 54,42 gram kubar esrar, 136,47 gram metamfetamin, 3 gram skunk ve 1 gram plaka esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
