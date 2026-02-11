HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldi

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden eleştirmişti. Korkmaz'ın, Güneş hakkındaki sözleri taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşananların ardından Güneş'i arayarak "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun" demişti. Güneş ve beraberindeki kadınlar Meclis'e geldi.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef almıştı. Korkmaz'ın çirkin eleştirisine toplumun her kesiminden tepki geldi. İYİ Parti de yaşananlara tepki gösterdi ve Korkmaz'ı partiden ihraç etmişti.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINA ÇAĞIRDI: "100 BAYANLA GELİYORSUN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Güneş'i arayarak "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor.

Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı" demişti.

GÜNEŞ VE BERABERİNDEKİ KADINLAR MECLİS'E GELDİ

Erdoğan’ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak olan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.
