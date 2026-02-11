HABER

Kalp ameliyatı olanlar neden eski ben değilim diyor?

Kalp ameliyatı, yalnızca fiziksel iyileşme sürecini değil, kişinin duygusal dünyasını da derinden etkileyebiliyor. Operasyon sonrası bazı hastalar kendilerini “eskisi gibi hissetmediklerini” dile getirirken, yakın çevreleri de beklenmedik ruh hâli ve davranış değişimleriyle karşılaşabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu tür psikolojik dalgalanmaların ameliyat sonrasında sık görülebildiğini belirtti. İşte detaylar...

Kalp ameliyatı olanlar neden eski ben değilim diyor?
Gökçen Kökden

Kalp ameliyatı sonrası bazı hastalar kendilerini tanımadıklarını söylüyor. Daha önce sakin olan hastalar agresifleşebiliyor, agresif olanlar ise daha dingin bir ruh hâline bürünebiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu tür değişikliklerin normal olduğunu ve doğru destekle hastaların süreci daha rahat atlatabileceğini vurguladı.

AMELİYAT SONRASI KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kalp ameliyatı olanlar neden eski ben değilim diyor? 1

Hastaların bazen kendilerini tanımadıklarını ve yakınlarının da “Bu benim hastam değil” dediğini aktaran Prof. Dr. Köksal, “Ruh hâlindeki değişikliklerin birden fazla nedeni bulunuyor. Ani ameliyat teşhisi ve ölüm korkusu, suni dolaşım sistemine bağlanma, kalbin durması ve yoğun bakımda alışılmadık bir ortamda uyandıklarında yaşanan travmalar, bu değişikliklerin başlıca sebepleri arasında” dedi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DESTEK ÖNEMLİ

Ameliyat sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi için psikolojik ve fiziksel desteğin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, “Merkezlerinde psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile diyetisyenlerin hastalara kapsamlı destek sunduğunu belirtti. Bu multidisipliner yaklaşım, hastaların ameliyat sonrası ruh hâlini toparlamasına yardımcı oluyor” diye belirtti.

MODERN CERRAHİ TEKNİKLERİN AVANTAJLARI

Kalp ameliyatı olanlar neden eski ben değilim diyor? 2

Prof. Dr. Köksal sözlerini şöyle tamamladı: “Kalbi durdurmadan veya küçük kesiyle yapılan ameliyatlar yalnızca tıbbi avantaj sağlamakla kalmıyor, hastaların psikolojik durumunu da olumlu etkiliyor. Erkek hastalar sabah tıraş olurken kesiği görmezken, kadın hastalar göğüs altındaki küçük izi görerek psikolojik olarak rahatlıyor. Bu küçük detaylar, ameliyat sonrası yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Amacımız hastaları yalnızca yaşatmak değil, ameliyat sonrası ruh halleri ve yaşam kalitelerini koruyarak daha sağlıklı bir süreç sunmak. Bu nedenle multidisipliner destek ve modern cerrahi teknikler bir arada uygulanıyor.”

