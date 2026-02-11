HABER

Bu nasıl anne? Bursa'dan gelen haber şoke etti: 5 yaşındaki çocuğunu denize atıp öldürdü

Kan donduran olay Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu denize atarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından gözaltına alınan annenin itirafı ise dehşete düşürdü: "Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım"

Bursa'daki korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte sahile geldi.

ÖNCE ÇOCUĞUNU DENİZE ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

İddiaya göre anne, elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu nasıl anne? Bursa dan gelen haber şoke etti: 5 yaşındaki çocuğunu denize atıp öldürdü 1

KAN DONDURAN İTİRAF

Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Bu nasıl anne? Bursa dan gelen haber şoke etti: 5 yaşındaki çocuğunu denize atıp öldürdü 2

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa çocuk
