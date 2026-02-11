HABER

Atama kararları konuşulurken... CHP'den dikkat çeken hamle: "Hazır olun"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakan'ı olarak atanması gündem yaratırken, Ankara kulisleri de hareketlendi. Gürlek'in bugün TBMM'ye gelip, yemin ederek görevine başlaması beklenirken; CHP'den dikkat çeken çeken bir hamle geldi. CHP yönetiminin tüm vekilleri mazeretsiz ve eksiksiz bir şekilde Meclis'e çağırdığı öğrenildi.

Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul'daki yolsuzluk operasyonu ve CHP'li belediyelere yönelik açılan soruşturmalarda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası gözler bir yandan da CHP'ye çevrilmiş oldu.

CHP YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Söz konusu kararla birlikte Ankara kulisleri hareketlenirken, CHP yönetiminden ilk hamle de geldi.

"MECLİS'TE HAZIR OLUN"

CHP yönetiminin tüm milletvekillerini “eksiksiz ve mazeretsiz” olarak saat 14.00’te meclise çağırdığı, vekillerin genel kurulda hazır olması istendiği öğrenildi.

GÜRLEK YEMİN EDECEK

Adalet Bakanlığına atanan Gürlekin bugün TBMMye gelip, yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ İÇİN 'ADALET BAKANLIĞI' İDDİASI

Öte yandan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "Salı günü saat 18.00’de giden talimata göre, 50’ye yakın vekilin perşembe günü (Daha sonra Cuma günü olarak düzeltti) saat 11.00’de ADA isimli oluşumla birlikte Adalet Bakanlığı’nın önünde olması istendi." iddiasında bulundu.

