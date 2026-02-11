Yemek yedikten sonra 10 dakikanızı buna ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor

Yemek sonrası yapılan küçük bir alışkanlık, bağırsak sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Sosyal medyada 'thestomachdoc' kullanıcı adıyla bilinen Dr. Joseph Salhab, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, yemeklerden hemen sonraki 10 dakikalık sürenin sindirim açısından kritik olabileceğini belirtti.

Salhab, yemek bittikten sonra oturmanın, uzanmanın ya da telefonda vakit geçirmenin doğru bir tercih olmadığını vurgulayarak, bunun yerine kısa bir yürüyüş önerdi. "Yemeğinizi bitirdikten sonra oturmanızı, uzanmanızı ve kesinlikle telefonunuzda gezinmeye başlamanızı istemiyorum. Bunun yerine 10 dakikalık bir yürüyüş yapmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN GÜÇLÜ ALIŞKANLIKLARDAN BİRİ"

Doktora göre hafif tempolu bir yürüyüş, sindirimi destekleyen en etkili alışkanlıklardan biri olabilir. Salhab, bu basit rutinin bağırsak sağlığını iyileştirmek için yapılabilecek en güçlü şeylerden biri olduğunu söyledi.

Hafif yürüyüşün, mide asidi ve fazla yiyeceğin sindirim sisteminde ilerlemesine yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca asit reflüsü ve mide yanması riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

ŞİŞKİNLİĞİ AZALTABİLİR

Salhab, yürüyüşün bağırsak hareketlerini teşvik ettiğini, bunun da şişkinliği azaltarak sindirimi rahatlattığını dile getirdi. Bu hareketin, kalın bağırsakta biriken eski yiyecek artıkları ve atık maddelerin ilerlemesine yardımcı olabileceğini ve bağırsak hareketini uyarabileceğini söyledi.

Bu görüş, bazı bilimsel bulgularla da destekleniyor. Sağlık uzmanları, yemek sonrası yürüyüşün, yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca ilerlemesini sağlayan kas kasılmaları (peristalsis) sürecini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Bir beslenme uzmanı da Healthline’a yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra yürümek, sindirim kaslarını uyararak yiyeceklerin mide ve bağırsaklardan daha etkili bir şekilde geçmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.