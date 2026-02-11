HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yemek yedikten sonra 10 dakikanızı buna ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor

Yemekten sonra gelen ağırlıkla birlikte bazen uzanma veya uyuma isteği doğabiliyor. TikTok'ta 'Mide Doktoru' olarak bilinen Dr. Joseph Salhab, yemek sonrası yapılacak 10 dakikalık bu hareketin sindirimi kolaylaştırabileceğini ve şişkinliği azaltabileceğini söyledi.

Yemek yedikten sonra 10 dakikanızı buna ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor

Yemek sonrası yapılan küçük bir alışkanlık, bağırsak sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Sosyal medyada 'thestomachdoc' kullanıcı adıyla bilinen Dr. Joseph Salhab, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, yemeklerden hemen sonraki 10 dakikalık sürenin sindirim açısından kritik olabileceğini belirtti.

Salhab, yemek bittikten sonra oturmanın, uzanmanın ya da telefonda vakit geçirmenin doğru bir tercih olmadığını vurgulayarak, bunun yerine kısa bir yürüyüş önerdi. "Yemeğinizi bitirdikten sonra oturmanızı, uzanmanızı ve kesinlikle telefonunuzda gezinmeye başlamanızı istemiyorum. Bunun yerine 10 dakikalık bir yürüyüş yapmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek yedikten sonra 10 dakikanızı buna ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor 1

"EN GÜÇLÜ ALIŞKANLIKLARDAN BİRİ"

Doktora göre hafif tempolu bir yürüyüş, sindirimi destekleyen en etkili alışkanlıklardan biri olabilir. Salhab, bu basit rutinin bağırsak sağlığını iyileştirmek için yapılabilecek en güçlü şeylerden biri olduğunu söyledi.

Hafif yürüyüşün, mide asidi ve fazla yiyeceğin sindirim sisteminde ilerlemesine yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca asit reflüsü ve mide yanması riskini azaltabileceği ifade ediliyor.

Yemek yedikten sonra 10 dakikanızı buna ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor 2

ŞİŞKİNLİĞİ AZALTABİLİR

Salhab, yürüyüşün bağırsak hareketlerini teşvik ettiğini, bunun da şişkinliği azaltarak sindirimi rahatlattığını dile getirdi. Bu hareketin, kalın bağırsakta biriken eski yiyecek artıkları ve atık maddelerin ilerlemesine yardımcı olabileceğini ve bağırsak hareketini uyarabileceğini söyledi.

Bu görüş, bazı bilimsel bulgularla da destekleniyor. Sağlık uzmanları, yemek sonrası yürüyüşün, yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca ilerlemesini sağlayan kas kasılmaları (peristalsis) sürecini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Bir beslenme uzmanı da Healthline’a yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra yürümek, sindirim kaslarını uyararak yiyeceklerin mide ve bağırsaklardan daha etkili bir şekilde geçmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İç mekanını gösterdi! Tasarımda dikkat çeken esintiİç mekanını gösterdi! Tasarımda dikkat çeken esinti
Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin genç kıza attığı skandal mesajlar ortaya çıktı: 'Sakın annene söyleme, beni etkiliyorsun'Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin genç kıza attığı skandal mesajlar ortaya çıktı: 'Sakın annene söyleme, beni etkiliyorsun'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mide‎ sindirim sistemi Yürüyüş bağırsak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.